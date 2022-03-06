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Oscar Ödülleri'nde bir ilk: Seyirci oylaması yapıldı

Oscar Ödülleri'nde bir ilk: Seyirci oylaması yapıldı

94. kez verilecek olan sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar Ödülleri'nde bu yıl bir ilk yaşanacak.