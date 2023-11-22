Oscar ödüllü Susan Sarandon İsrail'e tepki gösterdi: Hollywood'un ünlü şirketi yollarını ayırdı Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'ın, İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermesinden rahatsız olundu. Hollywood’un önde gelen menajerlik şirketi UTA, oyuncuyla yollarını ayırdı.

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İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü bitmek bilmiyor.

Öyle ki dünyanın dört bir yanından İsrail'e tepkiler yağıyor.

Bu tepkiler zaman zaman ünlü isimlerden de geliyor.

İsrail'e tepki gösterdi kovuldu

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon da, İsrail’in haftalardır devam eden şiddetine tepki gösterdi.

77 yaşındaki Sarandon’ın İsrail’i eleştirmesinden rahatsız olan Hollywood’un önde gelen menajerlik şirketi UTA, bol ödüllü oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sarandon’ın açıklamalarından sonra bu kararın alındığı belirtildi.

"Korku içindeki Yahudiler artık ABD’de bir Müslüman olmanın nasıl hissettirdiğini anlamış oldu"

New York Post’a konuşan bir UTA yetkilisi ajansın artık Sarandon’ı temsil etmediğini söyledi.

Sarandon, “Korku içindeki Yahudiler artık ABD’de bir Müslüman olmanın nasıl hissettirdiğini anlamış oldu” demişti.