Oturan Boğa’nın en büyük torunu, DNA analizi ile bulundu

Oturan Boğa’nın en büyük torunu, DNA analizi ile bulundu

Oturan Boğa lakaplı Tatanka-Iyontanka’nın en büyük torununun, yapılan DNA analizi ile 73 yaşındaki Ernie LaPointe olduğu belirlendi.

ABD’li General Custer ile 5 bölüğünü yok eden, 1876'da Little Bighorn Savaşı'nda bin 500 Kızılderili savaşçısı önderi olan Oturan Boğa lakaplı Tatanka-Iyotanka’nın, en büyük torunu bulundu.

19. yüzyıla namını bırakan Oturan Boğa’dan alınan saç örneği, ABD’nin başkenti Washington’da saklanıyordu.

Yeni bir metot deneyen bilim insanları, uzun yıllar önce hayatını kaybetmiş kişilerin aile soylarını analiz etti.

Bu keşif ile diğer tarihi kişilerin aile soylarının da araştırılabileceği ortaya çıktı.

Oturan Boğa’nın büyük torunu olduğu anlaşılan 73 yaşındaki Ernie LaPointe, ‘’Bu DNA araştırması, büyük babam ve aramdaki soy bağını hissetmemin farklı bir yolu.” dedi.

METOT 14 YILDA GELİŞTİRİLDİ

Cambridge Üniversitesi’ndeki Lundbeck Vakfı'na bağlı GeoGenetik Merkezinin yöneticisi Eske Willerslev tarafından 14 yılda geliştirilen metot, saçta bulunan genetik parçalardan alınan otozomal DNA testi ile yapılıyor.

BİLİM İNSANLARI 4 CM SAÇ İLE ÇALIŞTI

Willerslew, çocukluğundan beri Oturan Boğa'dan etkilendiği ve yaklaşık 10 yıl önce LaPointe'ye hizmet verme teklifini sunduğunu söyledi.

Oturan Boğa'nın saçının bir parçası, 2007'de Washington DC'deki Smithsonian Enstitüsü tarafından LaPointe'ye geri gönderilirken, LaPointe saçın bir parçasını teslim etmeden önce Willerslev'den Oturan Boğa'nın ruhunun kutsandığı törene katılmasını istedi.

LaPointe, tören talimatları doğrultusunda saçın büyük bir kısmını yakarken geriye yaklaşık 4 santimetre kaldı. Willerslev bunu bir "felaket" olarak nitelendirdi.

Yaşanan olay sonrası sadece 4 santimetre saç ile çalışmak zorunda kalan bilim insanları, yenilikçi yöntemler denemeye çalıştı.

HİNT POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Oturan Boğa, 1890'da ABD hükümeti için çalışan bir "Hint Polisi" tarafından vurularak öldürülmüştü.