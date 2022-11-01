Oxford: Hz. Muhammed’in Hz. Ayşe ile 6 yaşında evlendiği doğru değil

Oxford: Hz. Muhammed’in Hz. Ayşe ile 6 yaşında evlendiği doğru değil

Tarih incelemesi sonucunda küçük yaşta evlilik iddiasının sonradan icat edildiği ortaya çıktı.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatıyla ilgili yeni bir çalışma yapıldı.

Hz. Muhammed'in (S.A.V), Hz. Ayşe ile 6 yaşındayken evlendiğine dair anlatılar mevcut.

Konuyu inceleyen Oxford Üniversitesi'nden Joshua Little, durumun böyle olmadığı sonucuna vardı.

"Erken yaşta evlilik iddiası sonradan uyduruldu"

Yapılan araştırmalar neticesinde 6 yaşındaki evliliğe dair söylentilerin, sonradan uydurulduğu belirtildi.

Söz konusu evliliğin, 150 yıl sonra ve Medine’den yaklaşık 1000 kilometre mesafede bulunan Irak’ta, Hişam bin Urwa tarafından "siyasi amaçlı olarak üretildiği" bilimsel olarak kanıtlandı.

"Şüphe etmek için her zaman sebepler var"

Çalışmayla ilgili olarak, "Şunu belirtmek gerekir ki, klasik İslam geleneğinde bile Ayşe'nin evlilik hadislerinden şüphe etmek için her zaman sebepler var. Urwa, Irak'a yerleştikten sonra geleneksel kriterlere göre bile güvenilmez olarak kabul edildi." denildi.

Hz. Muhammed (S.A.V) ile Hz. Ayşe arasında erken yaştaki evliliğin, ilgili şehirdeki önemli görülen kaynaklarda dahi yer almadığına dikkat çekildi.

"Hz. Muhammed ve Hz. Ayşe hakkındaki söylentiler, 8'inci yüzyılda icat edildi"

İddiaların, 8'inci yüzyılda Irak'ta icat edildiği ve daha sonra Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayat hikayesine geri yansıtıldığı kaydedildi.

Küçük yaştaki evlilik tezinin, "Orta Çağ mezhep propagandasının bir parçası" olduğu ifade edildi.