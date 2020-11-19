Oxford ve AstraZeneca’nın koronavirüs aşı adayı, güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu

Aşı adayının ciddi risk bulunan gruplar üzerindeki denemelerine ilişkin sonuçlar paylaşıldı.

Moderna ve Pfizer-BioNTech firmalarının ardından koronavirüs aşısı konusunda bir olumlu gelişme de Oxford Üniversitesi'nden geldi.

Üniversite'nin, ilaç firması AstraZeneca ile koronavirüse karşı ortak geliştirdiği aşı adayının, 2. aşama denemelerde yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu bildirildi.

İKİNCİ FAZ DENEMELERİNİN SONUÇLARI

Tıp dergisi Lancet'te, AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği koronavirüs aşı adayına ilişkin yayınlanan makalede, yaklaşık 560 sağlıklı yetişkin gönüllüye, iki doz aşı veya bir plasebo verilen ikinci faz denemelerinin sonuçları paylaşıldı.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK GELİŞTİRDİ

Aşının birinci ve ikinci aşama denemelerinde, koronavirüs nedeniyle ölüm veya ciddi hastalık riski bulunan gruplar üzerinde güçlü bağışıklık geliştirdiği belirtildi.

ÜÇ AYRI YAŞ GRUBUNDA BENZER TEPKİLER

İkinci aşama denemelerinde, 18-55, 56-69, 70 ve üstü olmak üzere 3 ayrı yaş grubundaki gönüllülerin tamamında aşının benzer antikor ve T hücresi tepkileri gösterdiği, gönüllülerin herhangi bir yan etki bildirmediği kaydedildi.

Oxford Aşı Grubu araştırmacısı Doktor Maheshi Ramasamy, aşının sadece yaşlılarda değil gençlerde de benzer bağışıklık tepkileri verdiğini görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile virüse karşı yürüttüğü 2. faz aşı denemelerine eylül ayı başında, deneklerden birinde ortaya çıkan nörolojik sorun nedeniyle ABD’de ara verilmiş ancak sorunun koronavirüs aşısından kaynaklanmadığına karar verilmesinin ardından AstraZeneca'nın çalışmalarına devam edeceği duyurulmuştu.

MODERNA VE PFIZER-BIONTECH'İN AŞI ADAYLARI

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'da, hala süren çalışmalardan elde edilen ilk verilerin, aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıklamıştı.

Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayata dönüş gelecek kışı bulacak ViDEO

3 AŞAMALI TEST

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar alabiliyor.