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    Oxford'un Brezilyalı aşı gönüllüsü öldü

    Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemelerine katılan Brezilya’'an bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıklandı.
    • İHA
    • 22.10.2020 - 02:32
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    Oxford'un Brezilyalı aşı gönüllüsü öldü

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken, gönüllü deneylerin yapıldığı Oxford'dan kötü bir haber geldi.

    AŞI GÖNÜLLÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) tarafından yapılan açıklamada, Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının klinik denemelerinde Brezilyalı bir gönüllünün hayatını kaybettiği bildirildi.

    ÖLEN ŞAHIS 28 YAŞINDA

    Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu belirtilirken, ölüm nedenine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Gizlilik gerekçesiyle daha fazla detay verilmeyeceği ifade edilirken, durumun gözden geçirildiği aktarıldı.

    Oxford un Brezilyalı aşı gönüllüsü öldü #1

    ÖLÜM NEDENİ "VİRÜS KAYNAKLI KOMPLİKASYON"

    Brezilya basını ise 28 yaşındaki gönüllünün ölüm nedeninin "koronavirüsten kaynaklanan komplikasyonlar" olduğunu yazdı.

    Söz konusu koronavirüs aşısı, Oxford Üniversitesi tarafından İngiliz-İsveç çokuluslu ilaç devi AstraZeneca ile ortaklaşa geliştiriliyor. Aşı şu anda Brezilya, İngiltere, Hindistan ve Güney Afrika’da klinik deneylerin üçüncü aşamasında.

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