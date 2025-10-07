Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Erdoğan'ın çabalarını her açıdan destekliyoruz

Azerbaycan'da kritik zirve...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla Azerbaycan'ın Gebele kentinde düzenlendi.

Zirveye; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, gözlemci ülkeler olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı.

"TÜRK HALKLARININ ORTAK ZAFERİDİR"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, zirvede açıklamalarda bulundu.

Mirziyoyev, son yıllarda Azerbaycan'ın Karabağ, Şuşa, Hankendi ve diğer şehirlerindeki büyük inşa çalışmalarına tanıklık ettiklerini belirterek, "Yakın dostlarınız olarak bu olumlu süreçler bizler çok sevindiriyor. Güçlü siyasi iradeniz sayesinde Ermenistan ile imzalanan barış bildirisi tüm Türk haklarının ortak zaferidir desek abartılı olmaz. Bu tarihi mutabakat ülkelerimiz için ticaret, ekonomi, ulaştırma, insani iş birliği alalarında geniş fırsat kapıları açıyor." dedi.

"YAKIN İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK ÖNEMLİ BİR VAZİFEDİR"

Bölgesel barış ve güvenlik konulu bugünkü zirvenin dünyadaki karmaşık jeopolitik değişimlerin yaşandığı ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir ortamda gerçekleştiğine dikkat çeken Mirziyoyev, "Çağımız küresel yönetim sistemini derinlemesine reform etmeyi ve iyileştirmeyi, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin rolünü güçlendirmeyi gerektiriyor.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin konumunu pekiştirmede yakın iş birliğini güçlendirmek, önemli bir vazifedir." diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN ÇABALARINI HER AÇIDAN TAKDİR EDİYORUZ"

Dünyadaki en acil sorunların, Avrasya bölgesinde tırmanan sonu görünmeyen çatışmaların ve savaşların, ülkeleri olumsuz etkilediğini belirten Şevket Mirziyoyev, şunları kaydetti:

Gazze Şeridi'ndeki facia, Ukrayna çevresindeki durum, İran'ın nükleer programı sorunu, Afganistan'ın istikrar meseleleri hepimizi ciddi şekilde endişelendiriyor. Dünyanın güçlü ülkeleri tarafından adil bir dünya düzeni oluşturma karşılıklı güven ve güvenliği sağlama yönündeki çabaları ve yeni planlarını memnuniyetle karşılıyoruz.



Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunları müzakereler yoluyla yapıcı bir şekilde çözmeyi amaçlayan pratik çabalarını yüksek takdir ediyor, her açıdan destekliyoruz. Küresel durumu derinlemesine analiz etmek ve gerekli kararları almak için Türk Devletleri Teşkilatı dışişleri bakanları ve istihbarat başkanlarının ortak toplantılarının düzenli olarak yapılması bugünkü zamanın talebidir. İlk ortak toplantının gelecek yıl Semerkant'ta yapılmasını öneriyoruz.

"2030 YILINA KADAR BİR KALKINMA STRATEJİSİ ÖNERİYORUZ"

Mirziyoyev, TDT üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin istikrarlı şekilde artmakta olduğunu ve bu göstergenin 2030 yılına kadar 2 katına çıkmasının beklendiğini söyleyerek, "Teşkilatımızın konumunu, etkisini daha da güçlendirmek, yakın gelecekte daha etkili bir iş birliği platformu olarak yerini sağlamlaştırmak, önümüzdeki en öncelikli vazifedir. Bu kapsamda Türk devletleri arasında stratejik ortaklık, ebedi dostluk ve kardeşlik anlaşmasını bir an önce uzlaşarak kabul edilmesini öneriyoruz.

Bu önemli anlaşma iş birliğimizi geliştirme yolunda ana siyasi belge olarak kardeş haklarımızı daha da yakınlaştırmak pratik temasları yeni seviyeye taşımak için sağlam bir temel oluşturacaktır. Teşkilat için 2030 yılına kadar bir kalkınma stratejisi ve ayrı bir yol haritası geliştirmeyi öneriyoruz." şeklinde konuştu.