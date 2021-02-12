Özbekistan, Latin alfabesine geçeceğini duyurdu

1 Ocak 2023'ten itibaren Özbekistan'da Latin alfabesine geçme kararının onaylandığı duyuruldu.

Özbekistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, aşamalı olarak Latin alfabesine geçilmesine ilişkin yol haritasını içeren kararın onaylandığı, bu karar çerçevesinde 1 Ocak 2023'ten itibaren ülkedeki tüm kurum ve kuruluşların faaliyetleri ile resmi yazışmaları Latin alfabesiyle yapılacağı duyuruldu.

MEDYADA LATİN ALFABESİ KULLANILACAK

Karara göre, ülkedeki tüm basın organları, elektronik medya, haber siteleri, matbaa ve yayınevleri de Latin alfabesini kullanacak.

CADDE İSİMLERİ DEĞİŞECEK

Söz konusu tarihten itibaren kimlik belgeleri, yabancıların oturma izni ve ikamet belgeleri, antetli kağıtlar Latin alfabesinde düzenlenecek, ayrıca tüm cadde ve sokak ile kurum adları, pankart ve tabelalar, ilan ve reklamlar da Latin alfabesinde hazırlanacak.

YENİ YAZIM KURALLARI OLUŞTURULACAK

Ülkede, Latin alfabeli Özbekçenin yeni yazım kuraları hazırlanarak kabul edilecek.

EĞİTİMDE LATİN ALFABESİ

Özbekistan'daki devlet kurumlarında halen resmi yazışmalar Kiril alfabesiyle yürütülürken, ülkedeki okullarda ise Latin alfabeli Özbekçe kitaplar üzerinden eğitim veriliyor.

28 YIL ÖNCE KABUL EDİLDİ

Kiril ve Latin alfabelerinin aynı anda kullanıldığı Özbekistan'da, 2 Eylül 1993’te Latin alfabesine geçilmesine ilişkin yasa kabul edilirken, 31 harften oluşan bu alfabe, 1995’te 29 harfli yeni Latin alfabesiyle değiştirildi.

ÖZBEKÇEYE EN UYGUN ALFABE

Ülkede hala Özbekçeye en uygun Latin alfabesinin uyarlanmasına ilişkin tartışmalar devam ederken, çoğu uzmanlar, 1993’te kabul edilen Latin alfabesinin Özbekçeye daha uygun olduğunu savunuyor.