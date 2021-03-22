Özbekistan - Türkiye ortak askeri tatbikatı başladı

Askeri iş birliği planı kapsamında Türkiye ve Özbekistan tarafından düzenlenen ortak tatbikat başladı. Tatbikat, 27 Mart’a kadar devam edecek.

Özbekistan’ın, Tirmiz şehrinde yapılacak Türk-Özbek ortak tatbikatı bugün itibarı ile başladı.

Atılan askeri iş birliği adımı ile askeri poligonda yapılması planlanan ortak tatbikatın açılış töreni düzenlendi.

Tören, iki ülkenin milli marşları ile başladı.

Askerlerin geçişi ile devam eden törende Özbekistan Savunma Bakanlığı yetkilisi Laziz Usmanov, Güney Operasyon Bölge Komutanı Polat Satvaldiyev ve Türkiye Özel Harekat Tugay Komutan Yardımcısı Rüştü Töredi ile iki ülke özel harekat kuvvetleri mensupları yer aldı.

Türkiye ve Özbekistan tarafından törende bulunan yetkililer, ortak tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatbikatın en iyi şekilde geçeceğini ifade eden askeri yetkililer, tüm katılımcılara başarılar diledi.

SPOR MÜSABAKALARI DÜZENLENECEK

İki ülkenin askerleri, düzenlenen ortak tatbikat çerçevesinde 15 kilometrelik özel taktik koridorundan geçme, özel atış, yakın dövüş ve zorlu koşullarda hayatta kalma üzerine eğitimler alacak.

Ayrıca özel taktik eğitimlerinin yanı sıra spor müsabakaları düzenlenecek.

ORGENERAL YAŞAR GÜLER RESMİ ZİYARETTE BULUNACAK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yarın resmi ziyaret kapsamında Özbekistan’a gelecek.

Orgeneral Yaşar Güler, 25 Mart'ta ortak tatbikatı izleyecek. İki ülke arasındaki askeri iş birliği planı kapsamında düzenlenen tatbikat, 27 Mart’ta sona erecek.