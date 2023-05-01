Özbekistan’da anayasa değişikliği yüzde 90 oyla kabul edildi Özbekistan’da cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılmasını öngören anayasa değişikliği 90,21 oyla kabul edildi. Anayasa değişikliği ile ülkede idam cezası ve Özbekistan vatandaşlarının yabancı ülkeye iadesi de yasaklanmış oldu.

İHA

Özbekistan’da dün gerçekleştirilen anayasa değişikliğine ilişkin referandumun sonuçları açıklandı.

Kameralar karşısına geçen Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhodcayev, halk oylamasında seçmene “Anayasa değişikliğini kabul ediyor musunuz” sorusunun yöneltildiğini hatırlattı.

Yüzde 90 'evet' dedi

Ülkede kayıtlı 19 milyon 700 binden fazla seçmenden 16 milyon 673 bin kişinin toplam 10 bin 761 sandıkta oy kullandığını aktaran Nizamhodcayev, böylece referanduma katılım oranının yüzde 84,54 olduğunu ifade etti.

Nizamhodcayev, referandum sonuçlarına göre seçmenin 90,21’inin anayasa değişikliğine “evet”, yüzde 9,35’inin ise “hayır” yanıtını verdiğini söyledi.

Anayasanın yüzde 65’i yenilenecek

Anayasa değişikliği ile 1992’de kabul edilen anayasanın yüzde 65’i yenilenecek.

Madde sayısının 128’den 155’e çıkarıldığı yeni anayasada, Özbekistan parlamentosunun üst kanadı senato üye sayısının 100’den 65’e düşürülecek.

Cumhurbaşkanı 7 yıl görevde kalacak

Cumhurbaşkanının görev süresi ise 5 yıldan 7 yıla uzatılacak.

Anayasa değişikliği ile ülkede idam cezası ve Özbekistan vatandaşlarının yabancı ülkeye iadesi de yasaklanmış oldu.