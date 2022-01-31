Gittikleri hayvanat bahçesinde kızını tırabzanların üzerinden geçiren anne, bir anda aşağıya itti. Minik çocuğu görevliler kurtarırken, dehşet veren anlar kameraya yansıdı.

Özbekistan’da bir hayvanat bahçesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti…

Hayvanat bahçesini gezen anne ve 3 yaşındaki kızı, Zuzu adlı ayıyı bulunduğu yerde izlemeye başladı.

AYININ YANINA ATTI

3 yaşındaki kızını tırabzanların üzerinden geçiren anne, saniyeler sonra kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana itti.

Zuzu adlı ayı, çocuğa yaklaşırken alana giren 6 görevli, kızı bulunduğu yerden kurtardı.

Özbekistan’da anne küçük kızını ayının yanına attı VİDEO



15 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Düşmenin etkisi ile başından hafif şekilde yaralanan 3 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Akıl sağlığı yerinde olmadığı ifade edilen annenin gözaltına alındığı ve “cinayete teşebbüs” suçlaması ile karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Annenin suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.