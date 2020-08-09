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    Özel kuvvetler, Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında

    Azerbaycan'da devam eden geniş kapsamlı tatbikatta özel kuvvetler sahaya indi.
    • AA
    • 09.08.2020 - 12:57
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 12:57
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    Özel kuvvetler, Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında

    Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak tatbikatı devam ediyor.

    İki ülke hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta özel kuvvetler çeşitli operasyonlar icra etti.

    ÖZEL KUVVETLER ARAZİYE İNDİRİLDİ

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği özel kuvvetler helikopterlerle araziye indirildi.

    Özel kuvvetler, Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında ViDEO

    HEDEFLERİ ELE GEÇİRDİLER

    Özel kuvvetler tatbikat kapsamında zor arazi şartlarında stratejik ve askeri tesislere operasyon düzenleyerek hedefleri ele geçirdi.

    Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat 10 Ağustos'ta sona erecek.

    Özel kuvvetler, Türkiye ve Azerbaycan ın tatbikatında #1

    Özel kuvvetler, Türkiye ve Azerbaycan ın tatbikatında #2

    Özel kuvvetler, Türkiye ve Azerbaycan ın tatbikatında #3

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