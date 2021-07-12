Özlem Türeci ve Uğur Şahin: Gerekirse 100 günde yeni aşı üretiriz

İki Türk bilim insanı​, ihtiyaç halinde yaklaşık 3,5 ay içinde yeni bir aşıyı sağlayabileceklerini söyledi.

Koronavirüs salgınına karşı harekete geçerek, mRNA teknolojisiyle aşı geliştiren BioNTech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den yeni bir açıklama geldi.

2021 Axel Springer Ödülü'nün sahibi olan çift, Fransız basınından Les Echos gazetesine yaptıkları açıklamada, kısa sürede yeni bir aşı geliştirebileceklerini söyledi.

"100 GÜN İÇİNDE YENİ BİR AŞI ELDE EDEBİLİRİZ"

Uğur Şahin, mevcut aşılarının iki tür koruma sağladığını belirterek, "Birincisi virüsü nötralize eden antikorlar, diğeri ise T hücreleri ile geliştiriliyor. BioNTech aşısının varyantlara karşı yeni bir versiyonu da ağustos ayında klinik denemelere başlayacak." dedi.

Şahin, sözlerini "Böylelikle Delta varyantına karşı daha iyi performans gösterebilecek. İhtiyaç halinde 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabiliriz." sürdürdü.

ÜÇÜNCÜ DOZA İHTİYAÇ DUYULABİLİR

Özlem Türeci de delta varyantı nedeniyle üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyulabileceğini kaydetti.

Türeci, "Spike proteinindeki belirli antikor bağlama bölgeleri mutasyona uğruyor. Klinik denemelerimiz, yüksek sayıda antikorla bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve dolayısıyla enfeksiyona karşı koruma sağladığı için üçüncü dozun büyük olasılıkla yararlı olacağını göstermiştir." şeklinde konuştu.

Çift, BioNTech'i satmayacaklarını sözlerine ekledi.

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