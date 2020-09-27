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    Pablo Escobar'ın evinde duvara gizlenmiş 18 milyon dolar bulundu

    Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın yeğeni, amcasına ait evde duvara gizlenmiş 18 milyon dolar nakit buldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 14:50
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    Pablo Escobar'ın evinde duvara gizlenmiş 18 milyon dolar bulundu

    Kolombiya’da polis tarafından öldürülmesinin üzerinden 27 yıl geçen uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın gizli serveti ortaya çıktı.

    ESCOBAR'IN YEĞENİ, PLASTİK POŞETLE GİZLENMİŞ 18 MİLYON DOLAR BULDU

    Escobar’ın yeğeni Nicolas Escobar, Medellin’de amcasına ait evde plastik poşetle duvarın içine gizlenmiş 18 milyon dolar bulduğunu söyledi.

    Beş yıldır yaşadığı amcasına ait evde parayı nerede bulacağını önsezi ile tahmin ettiğini iddia eden Nicolas Escobar, ayrıca bir altın kalem, bir daktilo, uydu telefonları, bir kamera ve bir film rulosu da bulduğunu söyledi.

    Pablo Escobar ın evinde duvara gizlenmiş 18 milyon dolar bulundu #1

    DAHA ÖNCE DE BULMUŞTU

    Nicolas Escobar daha önce de amcası tarafından gizlenmiş para bulduğunu açıklamıştı. Ancak Escobar, bulduğu nakit paraların kullanılamaz durumda olduğunu ifade etmişti.

    Ekonomi dergisi Forbes, 1989’da Escobar'ı 25 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin yedinci insanı olarak açıklamıştı. Escobar 1980’lerde Medellin Kartelinin başındayken dünyada tüketilen kokainlerin yüzde 80'ini üretiyordu.

    Pablo Escobar ın evinde duvara gizlenmiş 18 milyon dolar bulundu #2

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