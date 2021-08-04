Euro
9.9837
0.04%
Dolar
8.4045
0%
Altın
489.5
0.09%
Borsa
1.409
0.65%
Bitcoin
322.535
-2.13%
EXEN Coin
23.52
-0.33%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor

    Pakistan, yasa dışı geçişleri engellemek için Afganistan sınırına çektiği tel örgünün yüzde 90'ını tamamladı.
    • AA
    • 04.08.2021 - 01:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor

    ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban'ın ülkedeki ilerleyişi hız kazandı.

    Ülkedeki karışıklıktan kaçan milyonlarca Afgan, komşu ülkelere doğru harekete geçti.

    PAKİSTAN SINIRA TEL ÖRGÜ ÇEKİYOR

    Pakistan'ın yasa dışı her türlü geçişi engellemek için Afganistan sınırına tel örgü çekmeye başladı.

    Pakistan Paramiliter Sınır Birlikleri Komutanı Albay Rizvan Nazır, ülkenin Afganistan sınırındaki Torkham şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'dan her türlü yasa dışı geçişi engellemek için 2 bin 670 kilometre uzunluğundaki sınıra çekilen tel örgünün yüzde 90 civarında tamamlandığını ve kalan kısmın 2022’ye kadar bitirileceğini söyledi.

    Nazır, sınırlarını tamamen güven altına aldıklarını ifade ederek, Afganistan’da bir iç savaş çıkarsa sınırdaki hareketliliği kontrol edebilecekleri bir mekanizmaları olduğunu dile getirdi.

    Entegre transit ticaret yönetim sisteminin yüzde 31 oranında tamamlandığını bilgisini paylaşan Nazır, bunun toplam maliyetinin 16 milyar Pakistan Rupisi (99 milyon dolar) olduğunu kaydetti.

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #1

    TIRLAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

    Nazır, sosyal medyada yayımlanan, Taliban üyelerinin tel örgünün çevresinde oturduğuna dair fotoğraflara atıfta bulunarak, çit olmaması halinde Taliban mensuplarının sınırı kolayca geçebileceği değerlendirmesinde bulundu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışları engellemek amacıyla sınırın kapatıldığını ve sadece iki ülkede sıkışan Afganistan ve Pakistan vatandaşlarının sınırdan geçişine müsaade edildiğini anımsatan Nazır, ticaret faaliyetlerinin ise bu kararın dışında tutulduğunu belirtti.

    Sınırın her iki tarafında karşı tarafa geçmeyi bekleyen Pakistan ve Afganistanlılar göze çarparken, ticari mal taşıyan tırlar da uzun kuyruklar oluşturdu.

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #2

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #3

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #4

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #5

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #6

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #7

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #8

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #9

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #10

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #11

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #12

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #13

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #14

    Pakistan, Afganistan sınırına mültecileri engellemek için tel örgü çekiyor #15

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir