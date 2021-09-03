Afganistan sınırında önlemleri sıklaştıran Pakistan, tel örgüyle geçişleri engellemeye çalışıyor.

Olası Afgan göçüne karşı İslamabad yönetimi tedbirlerini artırdı.

Pakistan, 2 bin 600 kilometrenin üzerindeki Afganistan sınırına çektiği tel örgüleri tamamlama aşamasına geldi.

SINIRDA TEL ÖRGÜLÜ ÖNLEM

Hayber Pahtunhva Sınır Birlikleri Komutanı Yardımcısı Sacid Macid, Nisan 2017’de Torkham hududundan tel örgü çekmeye başladıklarını, Afganistan sınırında tel örgü çekilmesi gereken tüm yerlere bunun yapıldığını, çalışmanın neredeyse tamamlandığını söyledi.

Pakistan, Afganistan sınırına tel örgü çekti ViDEO

GÖZLEM KULESİ İNŞA EDİLDİ

Macid, tel örgünün çekilmesinin gerekli olmadığı yüksek dağlık noktalarda bu çalışmanın yürütülmediğini, bunun yanı sıra hududa 1238 sınır kalesi ve gerekli yerlere sınır gözlem kulesi inşa edildiğini aktardı.

Afganistan sınırı boyunca yaklaşık her 2 kilometrede güvenlik noktalarına sahip olduklarını belirten Macid, yasa dışı geçişlerin büyük oranda engellendiğini vurguladı.

TERÖR TEHDİDİ DEVAM EDİYOR

Macid, Afganistan’dan büyük çaplı göçmen akışları veya sınırı aşmaya çalışan grupların olmadığına ve hudut bölgesinde durumun normal seyrinde devam ettiğine dikkati çekti.

Öte yandan Macid, Pakistan Talibanı (TTP) ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin tehditlerinin devam ettiğini, bununla birlikte terör örgütlerinin sınır ötesi saldırılarının azaldığını dile getirdi.

"TALİBAN ASKERLERİYLE İLETİŞİMDE ÇOK FARKLILIK YOK"

Koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle Afganistan’dan Pakistan’a girişlerin durdurulduğunu belirten Macid, insani gerekçelerle tedavi görmesi için sınırlı sayıda Afganistan vatandaşına izin verdiklerini ifade etti.

Macid, Taliban’ın Afganistan’ın büyük kısmında kontrol sağlamasının ardından sınırdaki iletişim konusunda bir değişiklik olup olmadığıyla ilgili soruya ise çok büyük bir farklılık olmadığını, sınır geçişleri için Taliban askerleriyle iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Sınırın Afganistan tarafında ise Pakistan'a geçmek isteyen çok sayıda Afganistan vatandaşının Taliban güçlerinin nezaretinde beklediği gözlemlendi.

AFGANİSTAN'DAKİ BELİRSİZLİK SINIR GEÇİŞLERİNİ ETKİLEDİ

Afganistan'da süren belirsizlik, Torkham sınırından geçen yaya ve araç geçişlerini etkiledi.

Mart ve nisan aylarında Afganistan’dan Pakistan’a günlük yaya geçişinin ortalama 7-8 bin olduğu Torkham’da ağustosta bu sayı 85’e kadar düştü.

Pakistan'dan Afganistan'a Martta 12 bin 850’den fazla tır geçerken ağustosta bu sayı 7 bin 947 oldu. Sınırın Pakistan tarafında ise çok sayıda tırın beklediği görüldü.