Pakistan, askeri saldırıları protesto etmek için Hindistan maslahatgüzarını çağırdı

AA

Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar hız kazandı....

26 kişinin öldüğü terör saldırısından Pakistan'ı sorumlu tutan Hindistan yönetimi, Keşmir ve Pakistan'a füze saldırısı düzenlendi.

Büyük yıkıma neden olan saldırıların ardından Pakistan da, Hindistan'a yönelik askeri operasyon başlatıldığını açıkladı.

MASLAHATGÜZAR BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

İki ülke arasındaki çatışmalar sürerken Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Hindistan’ın İslamabad’daki maslahatgüzarını askeri saldırıları protesto etmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığı bildirildi.

"HİNDİSTAN'IN EYLEMİ ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hindistan’ın açık saldırganlık eyleminin Pakistan’ın egemenliğinin bariz bir ihlali olduğu iletildi. Bu tür eylemler, BM Şartı’na, uluslararası hukuka ve devletlerarası ilişkileri düzenleyen yerleşik ilkelere aykırıdır." denildi.

"HİNDİSTAN'I UYARDIK"

Pakistan, Hindistan’ın “düşmanca tutumuna yönelik asılsız gerekçelerini” kararlılıkla reddettiğini vurguladı.

Açıklamanın sonunda, "Hindistan tarafı, bu tür pervasız davranışların bölgesel barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıldı." ifadelerine yer verildi.

ÇATIŞMALAR

Daha önce Hindistan, Pakistan ve Pakistan yönetimindeki Keşmir’deki bazı şehirlere gece yarısı hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Pakistan ise saldırının egemenliğini ihlal ettiğini belirterek karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.

Pakistan ordusuna göre askeri saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 26 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi ise yaralandı.

Hindistan ile Pakistan kuvvetleri arasında ihtilaflı Keşmir sınırında çıkan çatışmalarda ise yedi Hintli öldü, 35 kişi yaralandı.

Nükleer silaha sahip iki komşu ülke arasındaki gerilim, 22 Nisan’da Hindistan yönetimindeki Keşmir’in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü saldırının ardından tırmandı. Hindistan, saldırının sınır ötesi bağlantıları olduğunu öne sürerek Pakistan’ı suçladı.

Pakistan ise saldırıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını bildirdi.