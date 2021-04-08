Pakistan Başbakanı İmran Han, tecavüzlerden kadınları sorumlu tuttu

İmran Han’ın "Tecavüz vakalarının müstehcenlik sonucu arttığına" yönelik ifadeleri tartışmalara neden oldu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, dünya genelinde artan tecavüz vakalarından kadınları sorumlu tuttu.

Kadınların giyim tarzlarını eleştiren Han'ın açıklamaları, ülkede infiale sebep oldu. Başbakan'ın eski eşi İngiliz yapımcı Jemima Goldsmith de bu açıklamalara tepki gösterenlerden biri oldu.

"PEÇE GİYMEYEN SORUMLUDUR"

Kadınların kıyafetlerini 'tahrik edici' olarak yorumlayan Pakistan Başbakanı İmran Han, 'erkeklerin baştan çıkarılmasını' önlemek için kadınların örtünüp vücut hatlarını gizlemesi gerektiğini söyledi.

Han, tecavüz vakalarında tecavüz eden erkeğin değil, peçe giymeyen kadınların 'sorumlu' olduğunu ifade etti.

‘MÜSTEHCENLİK FİLMLERİN ÜRÜNÜ’

"Perde konsepti (bir tür peçe), erkekleri ayartmaktan kaçınmak içindir. Herkes, nefsine hakim olma konusunda irade gösteremiyor.” diyen Han, 'müstehcenliğin' de Bollywood, Batı ve Hollywood filmlerinin ürünü olduğunu kaydetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Başbakan Han’ın eski eşi Jemima Goldsmith, ülkedeki kadın dernekleri ve çeşitli insan hakları örgütleri, Başbakan'ın ifadelerine tepki gösterdi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Bağımsız sivil toplum örgütü Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Han’ın tecavüz vakalarını müstehcenlikle ilişkilendirmesi ve örtünmenin bu sorunu engelleyeceğine dair açıklamalarından "dehşete" kapıldıkları belirtildi.

Açıklamada, Han’ın ifadelerinin "kabul edilemez" olduğu kaydedildi.

Kadınların Eylem Forumundan yapılan açıklamada da Han’ın ifadelerinin "katı ve yaralayıcı" olduğu belirtilerek Han'ın mağdurları suçlamaktan vazgeçmesi ve özür dilemesi istendi.

“KADININ DEĞİL ERKEĞİN GÖZÜNE PEÇE KOYUN”

Han’ın eski eşi Jemima Goldsmith de sorumluluğun erkeklere düştüğünü belirterek Kur’an-ı Kerim’in Nur Suresi 30. ayetinden şu kısmı paylaştı:

"Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar."

Han'ın ifadelerinin yanlış çevirinden kaynaklandığını umduğunu vurgulayan Goldsmith, “Tanıdığım İmran, ‘Kadının değil erkeğin gözüne peçe koyun.' derdi." ifadelerine yer verdi.

YANLIŞ ALGI AÇIKLAMASI

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Han’ın ülkedeki tecavüz vakalarının artmasına ilişkin ifadelerinin çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Han’ın konuşmasından bir bölümün bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanıldığı ve bunun yanlış algıya yol açtığı kaydedildi.

Han’ın, katı tecavüz karşıtı yasaların, bu suçun artmasını tek başına engellemeye yetmeyeceğini vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, Başbakan'ın tüm toplumunun buna karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğine işaret ettiği aktarıldı.

Han, 5 Nisan’da bir televizyon programında yaptığı açıklamada, kadınların cezbediciliklerini engellemek için örtünmelerini tavsiye etmişti.