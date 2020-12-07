Pakistan Başbakanı İmran Han: Türk dizileri iyi rol modeller sağlıyor

İmran Han, ülkelerinde yayınlanan eğitici ve rol modeller sağlamada etkili olan Türk dizilerine övgü yağdırdı.

Yerel bir televizyon kanalına röportaj veren Pakistan Başbakanı İmran Han, cep telefonlarının toplum tarafından yanlış kullanılmasına değindi.

Böylelikle toplum üzerinde yıkım yaşandığını söyleyen İmran Han, yasaklamalar getirmek yerine halka alternatif eğlenceler sağlanmanın daha faydalı olabileceğini söyledi.

"TÜRK DİZİLERİNE BENZER YAPIMLAR ÜRETECEĞİZ"

Han, Pakistan’ın Türk dizileri "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımlar üretmeyi deneyeceğini açıkladı.

Türk dizilerinin Pakistan'da yayınlanma amacının üzerinde duran Han,"Türk dizileri, ülke halkına, özellikle gençlere eğitim vermek ve iyi rol modeller sağlamak amacıyla yayınlanıyor." diye konuştu.

DİZİLER İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

Pakistan’da Han'ın talebi doğrultusunda, geçen Ramazan ayında Diriliş Ertuğrul, hafta başında da Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizileri Urduca dublajla devlet televizyonu PTV’de yayınlanmaya başladı.

Han, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "PTV'de yayınlanan Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum." ifadelerini kullanmış, 25 Nisan'da da Diriliş Ertuğrul dizisi hakkında, "Pakistanlı gençler, İslam tarihi ve ahlakını Türk dizisi izleyerek öğrenebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Pakistan'da yoğun ilgiyle karşılanan Diriliş Ertuğrul dizisinin YouTube'daki "TRT Ertugrul by PTV" kanalının abone sayısı 10 milyonu aştı.