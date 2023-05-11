Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den İmran Han açıklaması: Beni şok etti Yazılı açıklama yapan Alvi, "Baskı ve tutuklamalar yerine yeniden düşünmeliyiz" dedi.

AA

Pakistan, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının ardından yaşanan protestolarla çalkalanıyor.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, başlayan protestolar nedeniyle endişelendiğini belirtti, siyasi çözüm çağrısı yaptı.

"Şok oldum, derin rahatsızlık duyuyorum"

Alvi, yazılı açıklamasında, İmran Han’ın tutuklanması ve kötü muameleye maruz kalmasından kaynaklanan mevcut durumdan ötürü şok olduğunu, derin rahatsızlık ve endişe duyduğunu belirtti.

Alvi, siyasi ve askeri liderliğe endişelerini ilettiğini ifade ederek, "Baskı ve tutuklamalar yerine yeniden düşünmeli ve siyasi çözümler aramalıyız." dedi.

Pakistan vatandaşlarına barışçıl olmaları çağrısında bulunan Alvi, "Protesto, tüm Pakistan vatandaşlarının anayasal hakkıdır fakat daima hukuk sınırları içerisinde olmalıdır." ifadesini kullandı.

NAB kararıyla tutuklama

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı."

"Sorumsuzca ve asılsız"

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.

Yolsuzluk suçlaması

Haziran 2022'de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını iddia etmişti.

Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtmişti.

Aralık 2019'da Riaz, kara para ile ilgili soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini bildirmişti.