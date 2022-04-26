Pakistan Karaçi'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Pakistan Karaçi'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Üniversite kampüsünde duran minibüste yaşanan patlama üzerine 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Pakistan'ın Sind eyaletinde patlama...

Karaçi Üniversitesi'nin eğitim kursu yakınlarında bulunan bir minibüs bilinmeyen nedenle infilak etti.

4 ölü, 3 yaralı

İHA'nın haberine göre patlama sonucu 3’ü Çinli olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili açıklama yaparak minibüste en az 7 kişinin bulunduğunu söyledi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yerel kaynaklar minibüsteki LPG tankının patladığını duyurdu. Polis ise henüz net bir açıklama yapmadı.