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    Pakistan Karaçi'de patlama: Ölü ve yaralılar var

    Üniversite kampüsünde duran minibüste yaşanan patlama üzerine 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.
    • 26.04.2022 - 15:33
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    Pakistan Karaçi'de patlama: Ölü ve yaralılar var

    Pakistan'ın Sind eyaletinde patlama...

    Karaçi Üniversitesi'nin eğitim kursu yakınlarında bulunan bir minibüs bilinmeyen nedenle infilak etti.

    4 ölü, 3 yaralı

    İHA'nın haberine göre patlama sonucu 3’ü Çinli olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili açıklama yaparak minibüste en az 7 kişinin bulunduğunu söyledi.

    Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yerel kaynaklar minibüsteki LPG tankının patladığını duyurdu. Polis ise henüz net bir açıklama yapmadı.

    Pakistan Karaçi de patlama: Ölü ve yaralılar var #1

    Pakistan Karaçi de patlama: Ölü ve yaralılar var #2

    Pakistan Karaçi de patlama: Ölü ve yaralılar var #3


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