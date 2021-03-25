Euro
9.4487
0.68%
Dolar
7.9676
0.59%
Altın
444.64
0.65%
Borsa
1.406
-0.54%
Bitcoin
415.399
-7.69%
EXEN Coin
12.20
-4.46%
6ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 6 C

    Pakistan Milli Günü'nde askeri geçit töreni düzenlendi

    Kutlamalar kapsamında düzenlenen törende balistik füzeler ve hava savunma sistemi sergilendi. Türk savaş uçaklarının gösteri uçuşu büyük beğeni topladı.
    • AA
    • 25.03.2021 - 15:08
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 15:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pakistan Milli Günü'nde askeri geçit töreni düzenlendi

    23 Mart Pakistan Milli Günü kapsamında yapılması planlanan etkinlik, hava şartları nedeniyle ertelenmişti.

    Pakistan'daki askeri geçit töreni bugün düzenlendi.

    Başkent İslamabad'da düzenlenen geçit törenine; Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva, bakan ve milletvekilleri, yabancı misyonların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

    BALİSTİK FÜZELER SERGİLENDİ

    Pakistan askerlerinin yürüyüş gerçekleştirdiği törende; tank, radar, hava savunma sistemi ve balistik füzeler de sergilendi.

    Helikopterler ve savaş uçakları da tören alanını uçarak geçti.

    Pakistan Milli Günü kutlandı FOTO GALERi

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #1

    SOLOTÜRK'E VE MEHTERANA BÜYÜK ALKIŞ

    Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu izleyicilerin beğenisini topladı.

    Mehteranın "Dil Dil Pakistan, Can Can Pakistan" marşını seslendirmesi de izleyicilerden büyük alkış aldı.

    Törenin sonunda Pakistan'ın farklı eyaletlerinden dans grupları da gösterilerini sergiledi.

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #2

    KEŞMİR'DE ÇÖZÜM VURGUSU

    Cumhurbaşkanı Arif Rahman Alvi, burada yaptığı konuşmada, Pakistan’ın Keşmir halkına desteğini yineleyerek İslamabad yönetiminin Keşmir halkını asla terk etmeyeceğini söyledi.

    Alvi, Güney Asya’da bir barış için Keşmir meselesinin çözülmesinin mecburi olduğunu ifade ederek bölge ülkelerindeki liderlere de barışçıl bir gelecek için dini aşırılıkçılık ve nefret politikalarına son vermelerini tavsiye etti.

    Pakistan’ın Suudi Arabistan, Türkiye ve Körfez ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Alvi, yükselen İslamofobi’ye karşı mücadele etmek için İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #3

    HER YIL KUTLANIYOR

    Lahor’da 23 Mart 1940’ta toplanan Tüm Hindistan Müslüman Birliği, Britanya Hindistanı’ndaki Müslümanlar için ayrı bir devlet talebini içeren Lahor Tasarısı'nı kabul etmişti.

    Söz konusu tarih, Pakistan Milli Günü olarak Pakistanlılarca her sene kutlanıyor.

    Bu yıl, 23 Mart'taki hava şartları dolayısıyla askeri geçit töreninin 25 Mart'ta yapılması kararlaştırılmıştı.

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #4

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #5

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #6

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #7

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #8

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #9

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #10

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #11

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #12

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #13

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #14

    Pakistan Milli Günü nde askeri geçit töreni düzenlendi #15

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir