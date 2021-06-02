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    Pakistan 'PakVac' isimli koronavirüs aşısı geliştirdi

    Çin ile aşı konusunda iş birliği yapan Pakistan, yerli koronavirüs aşısını geliştirdi. Aşı hakkında yapılan açıklamada, “Pakistan için bir dönüm noktası” ifadeleri kullanıldı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 16:09
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    Pakistan 'PakVac' isimli koronavirüs aşısı geliştirdi

    Pakistan’da koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor.

    Çinli aşı üreticisi CanSino Biologics ile iş birliği yapan ülke, yerel koronavirüs aşısını üretti.

    PackVac isimli aşıya ilişkin açıklama, Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan’dan geldi.

    “MÜCADELEYİ GÜÇLENDİRECEKTİR”

    Sultan, "CanSino şirketi ile aşı üretmek, Pakistan için bir dönüm noktasıdır. Bu adım Pakistan’a aşı tedariki sağlarken, koronavirüse karşı mücadeleyi güçlendirecektir.” ifadelerini kullandı.

    Pakistan PakVac isimli koronavirüs aşısı geliştirdi #1

    İLİŞKİLERİN GÜÇLÜ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ

    Çin ve Pakistan arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunun altını çizen Sultan, Çin’in zor zamanlarda Pakistan'a bir dost olarak yardım ettiğini söyledi.

    Pakistan’ın Çin Büyükelçisi Nong Rong ise, iki ülke arasındaki iş birliği ile Pakistan’ın aşı ithalat etmek zorunda kalmayacağını ifade etti.

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