Pakistan, vizesiz mültecilerden çıkış ücreti istiyor: 830 dolar İslamabad yönetimi, ülkeye vizesiz giriş yapanlardan ücret talep ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, "Sorunu çözmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Pakistan, ülkeyi terk etmek isteyen belgesiz mültecilerden ücret talep ettiğini doğruladı.

Çıkış ücreti, vizesiz gelenleri kapsıyor. Ekim ayında yapılan açıklamada, 1 Kasım'a kadar ayrılmamaları halinde 1,7 milyon belgesiz yabancının ülkeden sınır dışı edileceği belirtildi.

Çıkış ücreti 830 dolar

Yabancıların çoğunluğunu Afganlar oluşturuyor. İslamabad yönetimi, çıkış ücretini 830 dolar olarak belirledi.

Vize süresi dolanlardan, kaldıkları süreye göre ücret alınacak. Afganistan'a geri dönenlerden ise çıkış ücreti alınmayacak.

Mülteci olarak tanımıyorlar

Uluslararası Af Örgütü gibi gruplara göre, Afganistan'da yönetim Taliban'ın eline geçtikten sonra Pakistan'a giriş yapan birçok Afgan, belgelerin alınmasında gecikmelerle karşılaştı.

Mülteci Sözleşmesi'ne taraf olmayan Pakistan, sınırlarında yaşayan Afganların hiçbirini mülteci olarak tanımadığını söylüyor.

BM: Sorunu çözmeye çalışıyoruz

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, BBC'ye yaptığı açıklamada, "sorunu çözmeye" çalıştıklarını söyledi.

Açıklamada, "Yetkililerin, mültecileri zorunluluklardan muaf tutmasını savunuyoruz." denildi. Ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

Pakistan hükümeti ve halkının, Afgan mültecilere sığınma ve koruma sağlama konusunda onlarca yıllık övgüye değer bir geçmişi var. Bu devam etmeli.

İslamabad: Cezalar yasalarımıza uygun

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan ise şu açıklama yapıldı: