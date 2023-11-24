Pakistan, vizesiz mültecilerden çıkış ücreti istiyor: 830 dolar

Pakistan, ülkeyi terk etmek isteyen belgesiz mültecilerden ücret talep ettiğini doğruladı.
Çıkış ücreti, vizesiz gelenleri kapsıyor. Ekim ayında yapılan açıklamada, 1 Kasım'a kadar ayrılmamaları halinde 1,7 milyon belgesiz yabancının ülkeden sınır dışı edileceği belirtildi.
Çıkış ücreti 830 dolar
Yabancıların çoğunluğunu Afganlar oluşturuyor. İslamabad yönetimi, çıkış ücretini 830 dolar olarak belirledi.
Vize süresi dolanlardan, kaldıkları süreye göre ücret alınacak. Afganistan'a geri dönenlerden ise çıkış ücreti alınmayacak.
Mülteci olarak tanımıyorlar
Uluslararası Af Örgütü gibi gruplara göre, Afganistan'da yönetim Taliban'ın eline geçtikten sonra Pakistan'a giriş yapan birçok Afgan, belgelerin alınmasında gecikmelerle karşılaştı.
Mülteci Sözleşmesi'ne taraf olmayan Pakistan, sınırlarında yaşayan Afganların hiçbirini mülteci olarak tanımadığını söylüyor.
BM: Sorunu çözmeye çalışıyoruz
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, BBC'ye yaptığı açıklamada, "sorunu çözmeye" çalıştıklarını söyledi.
Açıklamada, "Yetkililerin, mültecileri zorunluluklardan muaf tutmasını savunuyoruz." denildi. Ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
Pakistan hükümeti ve halkının, Afgan mültecilere sığınma ve koruma sağlama konusunda onlarca yıllık övgüye değer bir geçmişi var. Bu devam etmeli.
İslamabad: Cezalar yasalarımıza uygun
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan ise şu açıklama yapıldı:
Pakistan yasalarında, Birleşik Krallık da dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki göç yasalarında olduğu gibi, vize sürelerini dolduran veya göçmenlik yasalarını ihlal eden kişiler için para cezaları ve yaptırımlar bulunuyor.
Pakistan'ın uyguladığı veya vereceği cezalar yasalarımıza uygundur.
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