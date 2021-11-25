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    Pakistan'da akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu

    Pakistan'da akaryakıt istasyonlarının yakıt satışını durdurması üzerine, başta Karaçi kenti olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 23:16
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    Pakistan'da akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu

    Pakistan'da hükümetin, akaryakıt istasyonlarının satış marjlarının artırılması teklifini reddetmesi üzerine harekete geçen Pakistan Petrol Bayileri Derneği (PPDA), ülke genelinde akaryakıt istasyonlarını greve çağırdı.

    "ÜLKE GENELİNDE BENZİN POMPALARI BUGÜN KAPALI KALACAK"

    Ülkede petrol ürünlerinin satış marjının artırılmasını talep ederek, bugünden itibaren anlaşmaya varılana kadar greve gideceklerini açıklayan PPDA, "Ülke genelinde benzin pompaları bugün kapalı kalacak. Hükümet taleplerimizi kabul etmedi. Hükümet bayilerin marjını yüzde 6'ya çıkarmadığı sürece onlarla pazarlık yapmayacağız" ifadelerine yer verdi.

    SATIŞLAR DURDU

    Pakistan genelinde PPDA'nın çağrısına cevap veren çok sayıda akaryakıt istasyonu ise, bugünden itibaren akaryakıt satışlarını durdurdu. Grev kararının ardından başta Karaçi, İslamabat ve Rawalpindi kentlerinde olmak üzere Pakistan'ın birçok kentinde vatandaşlar ise akaryakıt istasyonlarına akın etti.

    Pakistan da akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu #1

    UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    Akaryakıt almak isteyen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklar sonucunda ise birçok kentte yollarda uzun araç trafiği meydana geldi.

    Pakistan da akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu #2

    PAKİSTAN EKONOMİ BAKANLIĞI SATIŞ MARJİ ARTIŞINA ONAY VERDİ

    Pakistan'da akaryakıt istasyonlarının protestosunun ardından Pakistan Enerji Bakanlığının petrol şirketlerinin marjlarındaki artış için Ekonomik Koordinasyon Komitesi'ne (ECC) onay gönderdiğini belirten PPDA, akaryakıt istasyonlarının marjının geçmişte 0,20 Pakistan rupisi arttığını ve bu sefer bayilerin maruz kaldığı tüm geçmiş zararları telafi edecek şekilde satış marjında 0,99 Pakistan rupisi artış talebinde bulunulduklarını da sözlerine ekledi.

    Pakistan da akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu #3

    Pakistan da akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu #4

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