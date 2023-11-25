Pakistan'da alışveriş merkezinde yangın: Can kayıpları yaşandı Karaçi'deki AVM'de meydana gelen olayda 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

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AA & Ensonhaber

Pakistan'da alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Karaçi şehrinde meydana gelen ölümcül yangında çok sayıda can kaybı yaşandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Rashid Minhas Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezi, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.

11 ölü, 22 yaralı

Yangında ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Yetkililer, alışveriş merkezinde mahsur kalan 50 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için mücadele etti.

Jeneratör kısa devre yapınca yangın çıktı

The Guardian'ın aktardığına göre, bir arama kurtarma yetkilisi, "Şimdiye kadar 11 cansız bedeni hastaneye taşıdık." dedi.

Yangının, jeneratörün kısa devre yapması sonucu çıktığı ve iki kata yayıldığı belirtildi.

2012 yılında Karaçi'nin batısındaki Baldia kasabasındaki bir hazır giyim fabrikasında çıkan yangında en az 250 işçi hayatını kaybetmişti.

Diğer yangınlarda yaşanan can kayıpları

Bu yılın nisan ayında Karaçi'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangında ise dört itfaiyeci yaşamını yitirmişti.

Ağustos 2021'de yine aynı şehirdeki bir kimya fabrikasında çıkan yangında en az 10 kişi ölmüştü.