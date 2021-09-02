Benzin istasyonlarında, koronavirüs aşısı olmayan vatandaşlara satış yapılmaması kararı alındı.

Pakistan’da koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmalarına hız verildi.

Ülkede, halkı aşı olmaya teşvik etmek için, aşı olmayanlara benzin satışı yapılmaması kararı alındı.

PCR TESTİ ZORUNLU KILINDI

Ayrıca, aşı olmayanların kalabalık organizasyonlara katılması noktasında PCR testi ibraz etme zorunluluğu da uygulamaya konuldu.

Lahor kentinde bulunan bir petrol istasyonunun, sadece aşılı olan vatandaşlara benzin satışı gerçekleştirdiği görüldü.

PANKART ASILDI

İstasyona, ‘Aşı yoksa hizmette yok’ pankartı asıldı. Benzin almaya gelen müşterilerden, aşı sertifikalarını ibraz etmeleri istendi.

Pakistan’da, aşı olmayanlara benzin satışı yasak VİDEO

