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    Pakistan’da, aşı olmayanlara benzin satışı yasak

    Benzin istasyonlarında, koronavirüs aşısı olmayan vatandaşlara satış yapılmaması kararı alındı.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 15:14
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    Pakistan’da, aşı olmayanlara benzin satışı yasak

    Pakistan’da koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmalarına hız verildi.

    Ülkede, halkı aşı olmaya teşvik etmek için, aşı olmayanlara benzin satışı yapılmaması kararı alındı.

    PCR TESTİ ZORUNLU KILINDI

    Ayrıca, aşı olmayanların kalabalık organizasyonlara katılması noktasında PCR testi ibraz etme zorunluluğu da uygulamaya konuldu.

    Lahor kentinde bulunan bir petrol istasyonunun, sadece aşılı olan vatandaşlara benzin satışı gerçekleştirdiği görüldü.

    PANKART ASILDI

    İstasyona, ‘Aşı yoksa hizmette yok’ pankartı asıldı. Benzin almaya gelen müşterilerden, aşı sertifikalarını ibraz etmeleri istendi.

    Pakistan’da, aşı olmayanlara benzin satışı yasak VİDEO

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    Pakistan’da, aşı olmayanlara benzin satışı yasak #2

    Pakistan’da, aşı olmayanlara benzin satışı yasak #3

    Pakistan’da, aşı olmayanlara benzin satışı yasak #4

    Pakistan’da, aşı olmayanlara benzin satışı yasak #5

    Pakistan’da, aşı olmayanlara benzin satışı yasak #6

    Pakistan’da, aşı olmayanlara benzin satışı yasak #7

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