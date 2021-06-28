- Haberler
- Dünya Haberleri
- Pakistan’da aşılama merkezinde izdiham
Pakistan’da aşılama merkezinde izdiham
Aşı olmak isteyen Pakistan vatandaşları aşı merkezi önünde yığıldı. Çıkan izdihamın ardından, aşılama programına ara verildi.
- İHA
- 28.06.2021 - 16:06
- Güncelleme : 28.06.2021 - 16:26
Pakistan’da koronavirüs ile mücadele devam ediyor.
Aşılama çalışmalarına hız verilmesi ile başkent İslamabad’da aşı izdihamı oluştu.
Yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar, aşı merkezine akın etti.
Aşılama merkezinin ana kapısı, izdihama dayanamayarak zarar gördü.
Sıra beklemeyen vatandaşlara müdahale için güvenlik güçleri devreye girdi.
AŞI MERKEZİ KAPILARINI KAPATTI
Çıkan olaylarda iki güvenlik görevlisi yaralandı.
Aşılama programına ara verilerek aşı merkezi kapılarını kapattı.
YÖNETİM PROTESTO EDİLDİ
Öfkeli kalabalık yönetimi protesto etti.
Aşılama merkezinin yöneticileri, protestocuları dağıtmak için güvenlik güçlerinden yardım istedi.
Pakistan’da aşılama merkezinde izdiham VİDEO