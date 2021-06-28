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    Pakistan’da aşılama merkezinde izdiham

    Aşı olmak isteyen Pakistan vatandaşları aşı merkezi önünde yığıldı. Çıkan izdihamın ardından, aşılama programına ara verildi.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 16:26
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    Pakistan’da aşılama merkezinde izdiham

    Pakistan’da koronavirüs ile mücadele devam ediyor.

    Aşılama çalışmalarına hız verilmesi ile başkent İslamabad’da aşı izdihamı oluştu.

    Yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar, aşı merkezine akın etti.

    Aşılama merkezinin ana kapısı, izdihama dayanamayarak zarar gördü.

    Sıra beklemeyen vatandaşlara müdahale için güvenlik güçleri devreye girdi.

    AŞI MERKEZİ KAPILARINI KAPATTI

    Çıkan olaylarda iki güvenlik görevlisi yaralandı.

    Aşılama programına ara verilerek aşı merkezi kapılarını kapattı.

    Pakistan’da aşılama merkezinde izdiham #1

    YÖNETİM PROTESTO EDİLDİ

    Öfkeli kalabalık yönetimi protesto etti.

    Aşılama merkezinin yöneticileri, protestocuları dağıtmak için güvenlik güçlerinden yardım istedi.

    Pakistan’da aşılama merkezinde izdiham VİDEO

    Pakistan’da aşılama merkezinde izdiham #2

    Pakistan’da aşılama merkezinde izdiham #3

    Pakistan’da aşılama merkezinde izdiham #4

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