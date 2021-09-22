Pakistan'da aşısız 100 kişi gözaltına alındı

Sind eyaletinde geniş çaplı denetimde bulunan polisler, aşı kartı taşımayan ve aşısız olan 100 kişiyi gözaltına aldı. Polisler insanlardan, kartı yanlarında taşımalarını istedi.

Pakistan'ın Sind eyaletinde ilginç anlar yaşandı.

Kovid-19'a karşı aşılamaları hızlandırmak adına Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) tarafından yayınlanan yeni yönergelerin ardından harekete geçen Sind polisi, eyalet genelinde aşı kartı kontrolleri yaparak, kovid-19'a karşı aşılanmayan ve aşı kartı olmayan 100 kişiyi gözaltına aldı.

VATANDAŞLARDAN AŞI KARTLARINI YANLARINDA TAŞIMALARI İSTENDİ

Sind eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, 15 Eylül tarihinde yayınlanan bildiride belirtildiği üzere emniyet teşkilatına vatandaşların aşı kartlarını kontrol etmeye 'büyük ilgi göstermeleri' talimatı verildiği ifade edildi.

Eyalet yönetimi, yayınlanan kararda aşı kartlarının eyalet genelinde farklı yerlerde taşınmasının zorunlu hale getirildiği ve aşı kartlarının kontrolünün Emniyet Müdürlüklerine verildiğini kaydetti.