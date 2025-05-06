Pakistan'da askeri araca bombalı saldırı düzenlendi

İHA

Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon her geçen gün artarken yeni bir gelişme daha yaşandı.

Pakistan ordusu, İran ve Afganistan’a komşu olan Belucistan eyaletinde bir askeri araca bombalı saldırı düzenledi.

SALDIRIDAN HİNDİSTANI SORUMLU TUTTULAR

Saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan ordusu, saldırıdan Hindistan’ı sorumlu tutarak, saldırıyı, "Hindistan'ın kuklası" olarak tanımladığı Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) üstlendiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'daki turistik bir noktada 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti.

Hindistan, saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddediyor.

Pakistan hükümeti, geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın askeri eylem başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" aldığını açıklamıştı.