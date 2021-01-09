Pakistan'da boya fabrikasında yangın çıktı

Tüm fabrikayı saran yangına müdahale sürerken, ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan boya fabrikasında, heniz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

8 YARALI

Fabrika binası içinde çok sayıda kişi mahsur kalırken, kurtarma ekiplerinin tahliye çalışmalarına başladığı, şu ana kadar 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

"YANGIN KONTROLDEN ÇIKTI"

Bir itfaiye görevlisi ise "Yangın kontrolden çıktı. Çünkü fabrikada yangını körükleyen büyük miktarda benzin ve tiner var." dedi.

Yetkililer kent genelindeki istasyonlarda alarm durumuna geçildiğini duyururken, tüm fabrikayı saran ve yakındaki binalara yayılmasından korkulan yangına 12 itfaiye aracı ile müdahale edildiği belirtildi.

Yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Pakistan'da boya fabrikasında dev yangın