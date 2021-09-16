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    Pakistan'da çatışma: 7 asker hayatını kaybetti

    Ülkenin Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 7 asker hayatını kaybederken, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 08:39
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    Pakistan'da çatışma: 7 asker hayatını kaybetti

    Pakistan'da ordunun medya kanadı Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Güney Veziristan bölgesine bağlı Asman Manza kasabasında operasyon düzenlediği belirtildi.

    Operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı, 7 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

    SALDIRIYI DÜZENLEYEN ÖRGÜTÜ PAYLAŞMADILAR

    Çatışmada 5 teröristin de etkisin hale getirildiği ifade edildi.

    Saldırıyı düzenleyen örgüte dair ise bilgi paylaşılmadı.

    Pakistan da çatışma: 7 asker hayatını kaybetti #1

    Pakistan da çatışma: 7 asker hayatını kaybetti #2

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