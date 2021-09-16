- Haberler
- Dünya Haberleri
- Pakistan'da çatışma: 7 asker hayatını kaybetti
Pakistan'da çatışma: 7 asker hayatını kaybetti
Ülkenin Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 7 asker hayatını kaybederken, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- İHA
- 16.09.2021 - 08:39
Pakistan'da ordunun medya kanadı Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Güney Veziristan bölgesine bağlı Asman Manza kasabasında operasyon düzenlediği belirtildi.
Operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı, 7 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.
SALDIRIYI DÜZENLEYEN ÖRGÜTÜ PAYLAŞMADILAR
Çatışmada 5 teröristin de etkisin hale getirildiği ifade edildi.
Saldırıyı düzenleyen örgüte dair ise bilgi paylaşılmadı.