Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Kandhkot kentinde bir evde çocukların oyununda dehşet anlar yaşandı.
Bölge Emniyet Müdürü Rahil Khoso yaptığı açıklamada, çocukların oyun oynarken bir çiftlik alanında bulduğu havan mermisini eve getirdiği ifade edildi.
Öte yandan çocukların mermiyle oynadıkları sırada patlamanın meydana geldiğini belirtildi.
8 kişi öldü
Khoso, patlamada 5'i çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını ifade etti.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri güvenlik kordonuna alındı.
İnceleme başlatıldı
Sindh Eyalet Başbakanı Maqbool Baqar ise havan mermisinin olayın yaşandığı bölgeye nasıl ulaştığına ilişkin polisten bilgi istedi.
Silahlı soyguncuların ve grupların faaliyet gösterdiği Kandhkot'ta güvenlik güçleri operasyon başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)