Pakistan'da cuma namazı kılanlara bombalı saldırı

AA

Pakistan'da korkunç bir terör saldırısı yaşandı.

Ülkenin kuzeybatısında bulunan bir camiye, cuma namazı kılındığı sırada bomba atıldı.

Saldırıda, el yapımı patlayıcı cihaz kullanıldığı tespit edildi.

4 YARALI

Meydana gelen patlamada, Pakistan'ın önde gelen dini partisi Jamiat Ulema-e-Islam (JUI) bölge başkanı Abdullah Nadeem'in de bulunduğu dört kişi yaralandı.

"PARTİ LİDERİ AĞIR YARALI"

Bölge polis şefi Asif Bahader, "Patlamada, JUI'nin bölge başkanı Abdullah Nadeem ciddi şekilde yaralandı. Diğer üç kişi de JUI üyesi olup, hafif yaralar aldı." dedi.

BOMBA MİNBERE YERLEŞTİRİLDİ

Bombanın, caminin minberine yerleştirildiği ortaya çıktı.

Bahader, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığını doğruladı.