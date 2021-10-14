Euro
10.6276
0.8%
Dolar
9.1349
0.63%
Altın
526.87
0.63%
Borsa
1.422
0.58%
Bitcoin
523.823
5.58%
EXEN Coin
21.55
-4.13%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Pakistan'da dang humması vakaları arttı

    Ülkede binlerce vaka ortaya çıkarken, yetkililer sivrisinek larvalarının tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.
    • AA
    • 14.10.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pakistan'da dang humması vakaları arttı

    Koronavirüs salgını yaşanırken, Pakistan yeni bir hastalıkla mücadele ediyor.

    Ülkede artan dang humması vakaları, salgın ile devam eden mücadelenin ortasında yeni bir sağlık sorunu haline geldi.

    YENİ SAĞLIK SORUNU

    Sivrisinek kaynaklı viral bir enfeksiyon olan dang humması, ülkenin birçok yerinde halk sağlığı sorunu teşkil ediyor.

    Ravalpindi'deki Benazir Butto Hastanesi’nde de çok sayıda hasta, cibinlikler altında tedavi görüyor.

    BİNLERCE DANG HUMMASI VAKASI GÖRÜLDÜ

    Ülkede yıl başından bu yana 2 bin 400'ün üzerinde dang humması vakasına rastlandı.

    Sağlık yetkilileri, artan dang humması vakaları sonrası alarma geçerken, eylül ayında Hayber Pahtunhva’da vakaların yoğun görüldüğü köylerin çevresinde erken teşhis için yetkililerce kamplar kuruldu.

    Pakistan da dang humması vakaları arttı #1

    SİVRİSİNEK LARVALARINI TESPİT ETME ÇALIŞMALARI

    Vakaların görüldüğü yerlerde de dang humması taşıyan sivrisinek larvalarının tespiti için çalışmalar yürütülüyor.

    Öte yandan yetkililer, vatandaşlara gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyor.

    DANG HUMMASI

    Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

    Vakalar, genellikle ‘yağış dönemleri’ olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

    Pakistan da dang humması vakaları arttı #2

    İLAÇLAMA ÇAĞRISI

    Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

    Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği söyleniyor.

    Pakistan da dang humması vakaları arttı #3

    Pakistan da dang humması vakaları arttı #4

    Pakistan da dang humması vakaları arttı #5

    Pakistan da dang humması vakaları arttı #6

    Pakistan da dang humması vakaları arttı #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir