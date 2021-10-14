Pakistan'da dang humması vakaları arttı

Ülkede binlerce vaka ortaya çıkarken, yetkililer sivrisinek larvalarının tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs salgını yaşanırken, Pakistan yeni bir hastalıkla mücadele ediyor.

Ülkede artan dang humması vakaları, salgın ile devam eden mücadelenin ortasında yeni bir sağlık sorunu haline geldi.

YENİ SAĞLIK SORUNU

Sivrisinek kaynaklı viral bir enfeksiyon olan dang humması, ülkenin birçok yerinde halk sağlığı sorunu teşkil ediyor.

Ravalpindi'deki Benazir Butto Hastanesi’nde de çok sayıda hasta, cibinlikler altında tedavi görüyor.

BİNLERCE DANG HUMMASI VAKASI GÖRÜLDÜ

Ülkede yıl başından bu yana 2 bin 400'ün üzerinde dang humması vakasına rastlandı.

Sağlık yetkilileri, artan dang humması vakaları sonrası alarma geçerken, eylül ayında Hayber Pahtunhva’da vakaların yoğun görüldüğü köylerin çevresinde erken teşhis için yetkililerce kamplar kuruldu.

SİVRİSİNEK LARVALARINI TESPİT ETME ÇALIŞMALARI

Vakaların görüldüğü yerlerde de dang humması taşıyan sivrisinek larvalarının tespiti için çalışmalar yürütülüyor.

Öte yandan yetkililer, vatandaşlara gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyor.

DANG HUMMASI

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle ‘yağış dönemleri’ olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

İLAÇLAMA ÇAĞRISI

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği söyleniyor.