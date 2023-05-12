Pakistan'da eski Başbakan İmran Han kefaletle serbest bırakıldı Pakistan’da mahkeme, yolsuzlukla suçlandığı davada eski Başbakan İmran Han’a 2 hafta süreyle “geçici kefalet” verdi. Mahkemenin bu kararı, 2 hafta boyunca Han’ın tutuklanmasını engelliyor…

AA

Pakistan'da parlamento, 10 Nisan 2022'de güven oylaması yaptı.

Buna karşın 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilirken; İmran Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediğini gerekçe göstererek 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlattı.

Tutuklandı

3 Kasım 2022'deki yürüyüş sırasında Vezirabad'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralandı.

Saldırıda ayrıca bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Olayların bir türlü durmadığı ülkede ordu, 8 Mayıs'ta İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirdi ve Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklandı.

Yolsuzluk davası

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından yaşandı.

Haziran 2022'de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını öne sürdü.

Öyle ki; Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu, Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtti.

Kefaletle serbest kaldı

Yargılaması süren Han’ın, İslamabad Yüksek Mahkemesi’nde duruşması görüldü.

Mahkeme, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’a 2 hafta süreyle “geçici kefalet” verdi.

Karar, 2 hafta boyunca Han’ın tutuklanmasını engelliyor.

Söz konusu karar, Anayasa Mahkemesinin, Han’ın İslamabad Yüksek Mahkemesi kompleksi içerisinde tutuklanmasını "yasa dışı" olarak nitelendirmesinin ve PTI liderinin derhal serbest bırakılmasını emretmesinin ardından geldi.

Anayasa Mahkemesi tahliye istemişti

Anayasa Mahkemesi dün, Han’ın tutuklanmasının yasa dışı olduğuna ve bir an önce tahliye edilmesine hükmetmişti.

Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolarda da 9 gösterici yaşamını yitirmiş, çok sayıda polis aracı ve kamu mülkü zarar görmüştü.