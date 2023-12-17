Pakistan'da hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildi Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Lahor şehrinde hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildi.

AA

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı olan bölgesinde bulunan Lahor şehri, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında sıklıkla yer alıyor.

Pencap'ta 19 Kasım'da hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Hava kirliliğini azaltması için yapay yağmur ürettiler

Lahor'da yaşanan hava kirliliğini azaltmak için değişik bir formül bulundu.

Pencap Başbakanı Muhsin Nakvi, Lahor'da hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildiğini dile getirerek, bulut tohumlama ekipmanıyla donatılmış uçakların Lahor'un 10 bölgesinin üzerinde uçtuğunu belirtti.

Bulut tohumlama ekipmanıyla donatılmış uçaklar uçtu

Nakvi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 2 uçak ve uzmanların da bu konuda destek olmak amacıyla 10-12 gün önce Lahor'a geldiklerini söyledi.

Yapılan çalışmaların ardından Pakistan tarihinde ilk defa üretilen yapay yağmur, şehrin çeşitli noktalarına yağdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)