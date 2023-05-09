Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanması ortalığı karıştırdı Ülkenin eski lideri Han'ın tutuklanması, Adalet Hareketi Partisi destekçilerini sokaklara döktü.

AA & Ensonhaber

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'da tutuklandı.

Paramiliter birliklerin Han'ı tutuklama anına ilişkin görüntüleri, ülkenin eski liderinin destekçilerini ayağa kaldırdı.

Pakistan'da gösteriler başladı

Han'ın tutuklanmasının ardından protestolar başladı. İslamabad'ın yanı sıra Ketta kentinde de Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçileri gösteri düzenledi.

Güvenlik güçlerinden müdahale

Ellerinde bayraklarla sokaklara inen göstericiler, İmran Han'a yönelik tavra tepki gösterdi. Karaçi kenti de protestolara sahne oldu. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.

İşkence iddiası

Han hakkında 90'ın üzerinde açılmış dava bulunuyor. PTI siyasetçilerinden Musarrat Çima, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İmran Han'a işkence edildiğini ve paramiliter birliklerin Han'ı dövdüğünü öne sürdü.

Yolsuzlukla suçlanıyor

Dawn gazetesindeki habere göre, Han hakkındaki tutuklama kararı Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verildi.

İslamabad polisi tarafından yapılan açıklamada, PTI lideri ve eşinin 50 milyar rupinin (yaklaşık 3 milyar 420 milyon lira) yasallaştırılması için bir emlak firmasından milyarlarca rupi almakla suçlandığı ve bu sebeple Han'ın tutuklandığı belirtildi.

Tutuklama kararında Han ve eşi Büşra Bibi, yolsuzlukla suçlanıyor. Han, başkente komşu Ravalpindi'deki NAB merkezine götürüldü.