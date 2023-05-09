Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanmasının ardından halk sokağa indi Ülkenin eski Lideri İmran Han, Paramiliter birlikler tarafından gözaltına alındı. Ardından tutuklandığı öğrenilen Han'ın destekçileri sokaklara dökülerek polisle çatıştı. Çıkan olaylarda şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı polis toplam 12 kişi de yaralandı.

AA & Ensonhaber

Pakistan'da hareketli anlar yaşanıyor...

Eski Başbakan İmran Han, bugün başkent İslamabad'da tutuklandı.

Hakkında çok sayıda dava bulunan Han'ın destekçileri ülke genelinde sokağa inerek binlerce vatandaş polisle çatıştı.

Han destekçileri sokaklar savaş alanına çevirdi.

20 kişi gözaltında

Çok sayıda aracı ateşe veren protestoculara, polis cop, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Protestolar sırasında en az 20 kişi gözaltına alınırken, net sayı açıklanmadı.

1 ölü 12 yaralı

Belucistan Eyalet İçişleri Bakanı Ziaullah Langove yaptığı açıklamada, Quetta kentindeki çatışmalarda 1 protestocunun hayatını kaybettiği ifade ederek, 6 polis memuru toplam 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Pakistan'da İmran Han destekçilerinin protestosu ülkeyi karıştı- FOTO GALERİ

Yolsuzluktan tutuklandı

Pakistan basınında yer alan haberlerde, Pakistan İçişleri Bakanlığının emriyle ülke çapında mobil veri hizmetlerinin kısıtlandığı aktarıldı.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah yaptığı açıklamada, Khan'ın teslim olmak için yapılan uyarıları görmezden gelmesinin ardından Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu (NAB) tarafından tutuklandığını belirterek, Khan ve eşinin, başbakan olduğu dönemde İngiltere'de kara para aklamakla suçlanan bir müteahhitten 24,7 milyon dolar değerindeki bir araziyi almakla suçlandıklarını açıkladı.