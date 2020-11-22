Pakistan'da koronavirüse rağmen on binlerin katıldığı cenaze töreni

Pakistan'da koronavirüse rağmen on binlerin katıldığı cenaze töreni

Pakistan'da hayatını kaybeden siyasetçi ve din adamı Hadim Hüseyin Rizvi'nin cenazesine koronavirüs yasaklarına rağmen on binlerce kişi katıldı.

Dünyada ikinci dalganın yaşandığı koronavirüs salgınında ülkeler vatandaşlarının sağlığını göz önünde tutarken, Pakistan'da görenleri hayrete düşüren bir cenaze töreni yaşandı.

Perşembe günü kalp krizi nedeniyle 54 yaşında hayatını kaybeden siyasetçi ve din adamı Hadim Hüseyin Rizvi'nin cenazesine koronavirüs yasaklarına rağmen on binlerce kişi katıldı.

PAKİSTAN'DA KORONAYA RAĞMEN ONBİNLERCE KİŞİ CENAZEYE AKIN ETTİ

Lahor şehrinde yapılan cenazeyi organize edenler hükümetten katılımcı sayısını sınırlandırmaları yönünde bir talimat gelmediğini açıkladı.

Görgü şahitleri ise aşırı kalabalık nedeniyle tabutun cenaze namazının kılınacağı noktaya götürülemediğini, o nedenle bir köprünün yakınına konarak namazının o noktada kılındığını bildirdi.

Reuters'ın aktardığına göre, isminin verilmemesini isteyen yerel bir yetkili, etkinliğe yaklaşık 200 bin kişinin katıldığını tahmin ettiklerini söyledi.

Covid-19 yasaklarına rağmen Rizvi'nin cenazesine on binlerce kişi katıldı- İZLE

ŞU ANA DEK 370 BİN VAKA GÖRÜLDÜ

Öte yandan Pakistan'da 370 binin üzerinde koronavirüs vakası tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 600'ü geçti.

Hafta başında Başbakan İmran Han televizyonda yaptığı konuşmada koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle miting ve protesto gösterilerinin, kapalı alanlarda yapılan düğünlerin tamamen yasaklandığını açık alanlardaki seremonilerin de 300 kişi ile sınırlandırıldığını duyurmuştu.

HADİM HÜSEYİN RİZVİ KİMDİR?

Mevlana Hadim Hüseyin Rizvi Pakistan'ın Pencap eyaleti kuzeyindeki Attock şehrinde 22 Haziran 1966'da dünyaya geldi.

Rizvi, geçtiğimiz dönemde İslam Peygamberine yönelik hakaret karikatürlerinin yayınlanması sonrasında Fransa karşıtı vaazlarından birinde Pakistan'ın atom bombalarını İslam Peygamberine hakaret edenler için kullanması gerektiğini söylemişti.