Pakistan'da LGBT bireyleri, Kur'an-ı Kerim dersleri vermeye başladı

Güney Asya ülkesinde LGBT bireylerinin açtığı ilk medrese, İngiliz basını tarafından gündeme getirildi.

Pakistan Parlamentosu, 2018'de "üçüncü cinsiyeti" tanımış, bu tür kişilere resmi belgelerde oy kullanma ve cinsiyetlerini seçme gibi temel haklar vermişti.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Pakistan'da LGBT bireylerinin, medresede Kur'an-ı Kerim dersleri vermeye başladığını aktardı.

Söz konusu derslerin Rani Khan tarafından ülkede bu alanda ilk olma özelliği taşıyan medresede verildiği belirtildi.

LGBT BİREYLERİ MEDRESEDE KUR'AN ÖĞRENİYOR

Pakistan'da yaşanan gelişmeden "Medrese, trans bireylerin dışlanma ile karşı karşıya olduğu büyük çoğunlukta Müslüman ülkedeki LGBT topluluğu için önemli bir kilometre taşıdır." şeklinde övgüyle bahsedilmesi dikkat çekti.

34 yaşındaki Khan'ın, "Çoğu aile trans bireyleri kabul etmiyor. Onları evlerinden kovuyorlar. Bir zamanlar ben de onlardan biriydim." ifadelerine yer verildi. Khan'ın 13 yaşında ailesi tarafından reddedildiği kaydedildi.

"HAYATIMI KURTARMAK İÇİN ÖĞRETİYORUM"

"Kuran'ı Allah'ı razı etmek, burada ve ahirette hayatımı kurmak için öğretiyorum" diyen Rani Khan'ın, ekim ayında iki odalı medreseyi açmadan önce dini okullarda eğitim aldığı bilgisi paylaşıldı.

Khan, bazı yetkililerin öğrencilere iş bulmalarına yardım etme sözü vermesine rağmen, hükümetten yardım almadıklarını söyledi.

Medresede bazı bağışların yanı sıra okul için para toplama umuduyla öğrencilere kıyafet dikmenin nasıl yapıldığı da öğretiliyor.

"KALBİME HUZUR VERİYOR"

İslamabad Komiser Yardımcısı Hamza Shafqaat, söz konusu medresenin trans bireylerin topluma katılmalarına yardımcı olabileceğini ifade ederek, "Bu modelin başka şehirlerde de uygulanması halinde işlerin daha iyi olacağını umuyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Simran Khan da "Kur'an okumak kalbime huzur veriyor. Hakaret dolu bir hayattan çok daha iyi." dedi.