Pakistan'da muson yağışları sele yola açtı

Muson yağmurları, Pakistan’ın Pencap eyaletinde çarşamba sabahından bu yana devam ediyor.

Muson yağmurlarının yol açtığı sel sonrası çok sayıda can kaybı yaşanırken, Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA), bölgedeki son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.

SON 24 SAATTE EN AZ 63 CAN KAYBI

Son 24 saatte en az 63 kişinin ölümüne ve 290 kişinin yaralanmasına yol açtı.

NDMA, hayatını kaybedenlerin çoğunun çöken binaların altında kalarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

EYALETİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Pencap Eyalet Başbakanı Maryam Nawaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eyaletin çeşitli bölgelerinde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Nawaz, “Devlet kurumları azami çabayla çalışıyor” diyerek, vatandaşları güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı.

Yetkililer, hafta sonu boyunca daha fazla yağış ve ani sel baskınlarının beklendiğini bildirdi.

TOPLAM CAN KAYBI 180'E ULAŞTI

Son kayıplarla birlikte, haziran sonundan bu yana muson yağmurları nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 180’e ulaştığı ve yaşamını yitirenlerin yarısından fazlasının çocuklar olduğu kaydedildi.