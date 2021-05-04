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    Pakistan’da otobüs kazası: 15 ölü

    Pakistan’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 05:48
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    Pakistan’da otobüs kazası: 15 ölü

    Pakistan’da Lahor’dan Peşaver’e giden yolcu otobüsü, Punjab eyaletinin Attock bölgesinde yoldan çıkarak devrildi.

    YARALILARIN DURUMU KRİTİK

    Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

    Yetkililer, kazanın aşırı hız nedeni ile meydana geldiğini ifade ederken, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu belirtti.

    Pakistan’da otobüs kazası: 15 ölü #1

    Pakistan’da otobüs kazası: 15 ölü #2

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