Pakistan'da pazar yerinde patlama

Parachinar kentinde, araç içerisine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 20 kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Parachinar kentinde bulunan bir pazar yerinde, sebze arabasının içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı infilak etti.

EN AZ 20 YARALI

Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 1'i çocuk en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Parachinar Hastanesi'nden Doktor Qaiser Hasan, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti.

BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, söz konusu pazar yerinin geçmişte sık sık terör saldırılarının hedefi olduğu belirtildi. Polis bölgeyi kordon altına alırken, bomba imha ekibi de bölgede başka patlayıcı olup olmadığını araştırıyor.