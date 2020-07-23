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    Pakistan'da pazar yerinde patlama

    Parachinar kentinde, araç içerisine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 20 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 17:58
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    Pakistan'da pazar yerinde patlama

    Pakistan'ın kuzeybatısındaki Parachinar kentinde bulunan bir pazar yerinde, sebze arabasının içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı infilak etti.

    EN AZ 20 YARALI

    Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 1'i çocuk en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Parachinar Hastanesi'nden Doktor Qaiser Hasan, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti.

    BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

    Öte yandan, söz konusu pazar yerinin geçmişte sık sık terör saldırılarının hedefi olduğu belirtildi. Polis bölgeyi kordon altına alırken, bomba imha ekibi de bölgede başka patlayıcı olup olmadığını araştırıyor.

    Pakistan'da pazar yerinde patlama #1

    Pakistan'da pazar yerinde patlama #2

    Pakistan'da pazar yerinde patlama #3

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    Pakistan'da pazar yerinde patlama #5

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