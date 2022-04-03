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    Pakistan'da seçim kararı: Meclis feshedildi

    Başbakan Han, Cumhurbaşkanı Alvi'den Meclis'i feshetmesini istedi. Alvi'nin bu çağrıya karşılık vermesi sonrası ülkede seçim kararı alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.04.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 11:32
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    Pakistan'da seçim kararı: Meclis feshedildi

    Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması reddedildi.

    Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, oylamayı Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle geri çevirdi.

    HAN'IN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

    Kararın ardından Başbakan Han, Cumhurbaşkanı Arif Alvi’ye "Meclisi feshetme" çağrısında bulundu.

    Televizyonda halka seslenen Han, demokratların halka gitmesi gerektiğine işaret ederek seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini kaydetti.

    MECLİS FESHEDİLDİ, ÜLKE SEÇİME GİDİYOR

    Bunun üzerine Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Başbakan Han'ın tavsiyesi üzerine Ulusal Meclisi feshetti. Ülkede seçimler, 90 gün içinde gerçekleştirilecek.

    Bu arada güvensizlik oylamasının reddedilmesi sebebiyle ulusu tebrik eden Han, “Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddetti.” dedi.

    Pakistan da seçim kararı: Meclis feshedildi #1

    GÜVENSİZLİK OYLAMASI

    Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadeleri yer alıyor.

    Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta ülkenin parlamentosunda 161 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

    "ABD'NİN İÇ POLİTİKAMIZA AÇIK MÜDAHALESİ"

    Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti.

    Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

    Pakistan da seçim kararı: Meclis feshedildi #2


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