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    Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı 312’ye yükseldi

    Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye çıktı.
    • 25.07.2022 - 02:01
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 08:49
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    Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı 312’ye yükseldi

    Pakistan’da 5 haftadır devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 312 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 100 evin ise hasar gördüğü açıklandı.

    50 ev sular altında kaldı

    İHA'nın haberine göre; yetkililer sel nedeniyle 50 evin sular altında kaldığını belirtirken, bölgedeki yardım çalışmaları için 5 ekip oluşturulduğunu ifade etti.

    Yüzlerce hayvan telef oldu

    Ülkede sel nedeniyle 706 büyükbaş hayvanın telef olduğu, 9 köprü ve 4 yolun sular altında kaldığı öğrenildi.

    Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı 312’ye yükseldi - VİDEO

    Daha fazla yağış bekleniyor

    Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD), önümüzdeki günlerde Pakistan’da daha fazla yağmur yağacağının tahmin edildiğini belirtirken, yetkililer su baskınları ihtimaline karşı halka hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

    Pakistan da sel felaketi: Can kaybı 312’ye yükseldi #1

    Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından geçtiğimiz pazartesi günü yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 198’e yükseldiği belirtilmişti.

    Pakistan da sel felaketi: Can kaybı 312’ye yükseldi #2

    Pakistan da sel felaketi: Can kaybı 312’ye yükseldi #3

    Pakistan da sel felaketi: Can kaybı 312’ye yükseldi #4

    Pakistan da sel felaketi: Can kaybı 312’ye yükseldi #5

    Pakistan da sel felaketi: Can kaybı 312’ye yükseldi #6


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