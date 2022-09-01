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    Pakistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 1208 oldu

    Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1208'e ulaştı.
    • 01.09.2022 - 20:53
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    Pakistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 1208 oldu

    Pakistan'da son yılların en büyük felaketlerinden biri yaşanıyor.

    14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle ülke genelinde sel felaketleri ülkeyi sarstı.

    1208 kişi hayatını kaybetti

    Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana yaşamını yitiren 1208 kişinin 244’ünü kadın, 416’sını çocuklar oluşturdu, yaralı sayısı ise 6 bin 82 olarak gerçekleşti.

    AA'nın haberine göre ülke genelinde 5 bin 63 kilometre yol hasar gördü, 243 köprü ve 173 dükkan yıkıldı.

    1 milyon 172 bin 549 ev hasar gördü

    Yaşanan seller sebebiyle bir milyon 172 bin 549 ev hasar gördü, bunlardan 436 bin 307’si tamamen yıkıldı.

    Ülkede 33 milyon 46 bin kişi yaşanan sel felaketlerinden etkilenirken, toplamda 733 bin 488 çiftlik hayvanı telef oldu.

    Kurulan yardım kamplarında yaşayanların sayısı ise 472 bin 313'e düştü.

    Pakistan da sel felaketi: Ölü sayısı 1208 oldu #1

    Pakistan da sel felaketi: Ölü sayısı 1208 oldu #2


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