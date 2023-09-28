Pakistan'da senatör ile avukat canlı yayında kavga etti Pakistan’da canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden avukat ve hukuk uzmanı Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği-Navaz’ın senato üyesi Afnan Ullah Khan, tekme tokat kavgaya tutuştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Pakistan’da Express News adlı televizyon kanalında canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat ve hukuk uzmanı Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği - Navaz’ın (PML-N) senato üyesi Afnan Ullah Khan, tekme tokat birbirlerine girdi. Sert tartışma, canlı yayında kavgaya dönüştü Canlı yayın sırasında birbirlerine sert söylemlerde bulunan ikiliden Marwat, bir anda ayağa kalkarak, Khan’a saldırdı. Birbirine giren ikili stüdyodaki personel tarafından güçlükle birbirinden ayrıldı. "İmran Han'a hakaret ettiği için tokat attım" Marwat kavganın ardından yaptığı açıklamada, Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han'a hakaret ettiği ve ona Yahudi ajanı dediği için Khan’a tokat attığını ifade etti. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)