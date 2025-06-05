Pakistan’da TikTok fenomeni Sana Yousaf evinde öldürüldü

Haber Merkezi

Pakistan’da korkunç olay..

TikTok uygulamasında 1 milyondan fazla takipçisi bulunan 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sana Yousaf, Kurban Bayramı öncesi evinde silahlı saldırıya uğradı.

Genç kız saldırı sonucu hayatını kaybetti.

TACİZCİSİ ÖLDÜRDÜ

Genç kızın ölümüne neden olan saldırganın, kendisini uzun süredir online olarak rahatsız eden ve defalarca reddedilen 22 yaşındaki bir adam olduğu açıklandı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Bu kapsamda olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı ve saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.

Yetkililer, saldırının soğukkanlılıkla gerçekleştirildiğini ve zanlının cinayet öncesinde saatlerce Yousaf’ın evinin önünde dolaştığını belirtti.

SÜREKLİ REDDETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

İslamabad Polis Müdürü Syed Ali Nasir Rizvi, cinayetin “tekrarlanan reddedilmelerin sonucu” olduğunu söyledi.

Yousaf’ın cinayetten saatler önce doğum günü kutlaması yaptığı son videosu, TikTok’ta binlerce takipçisinin taziye mesajlarıyla doldu.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu’na göre ülkede kadınlara yönelik şiddet hâlâ ciddi bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Özellikle evlenme teklifini reddeden kadınlara yönelik saldırıların yaygın olduğu vurgulanıyor.