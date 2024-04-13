İHA
Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Sindh eyaletlerini şiddetli yağış vurdu.
Çoğu tarım işçisi 25 kişiyi yıldırım çarptı
Pencap'ta farklı noktalara yıldırım düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.
Pencap'ta ise 8 kişi yaşamını yitirirken, Sindh eyaletinde de 1 can kaybı yaşandı.
Hayatını kaybedenlerin çoğunun tarım işçisi olduğu belirtildi.
Çok sayıda kişi yaralandı, bazı evler zarar gördü
Ayrıca yıldırım nedeniyle çok sayıda kişi de yaralanarak hastanelere kaldırılırken, bazı evlerde de hasar meydana geldi.
Pakistan Meteoroloji Ofisi yağışların devam edeceğini belirtirken, halka özellikle gök gürültülü sağanak sırasında kapalı ortamda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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