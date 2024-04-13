Pakistan'da yıldırım can aldı: 25 ölü Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinde şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Sindh eyaletlerini şiddetli yağış vurdu.

Çoğu tarım işçisi 25 kişiyi yıldırım çarptı

Pencap'ta farklı noktalara yıldırım düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Pencap'ta ise 8 kişi yaşamını yitirirken, Sindh eyaletinde de 1 can kaybı yaşandı.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun tarım işçisi olduğu belirtildi.

Çok sayıda kişi yaralandı, bazı evler zarar gördü

Ayrıca yıldırım nedeniyle çok sayıda kişi de yaralanarak hastanelere kaldırılırken, bazı evlerde de hasar meydana geldi.

Pakistan Meteoroloji Ofisi yağışların devam edeceğini belirtirken, halka özellikle gök gürültülü sağanak sırasında kapalı ortamda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)